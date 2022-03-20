Son dakika haberi: Suriye'nin kuzeyinde Nevruz ateşi yakıldı

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'de toprağın uyanışının, baharın gelişinin, kardeşliğin, dostluğun ve dayanışmanın sembolü olan Nevruz Bayramı kutlanıyor.

Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin'in Şeyh Hadi bölgesinde baharın habercisi olarak kabul edilen Nevruz Bayramı, meşalelerin yakılmasıyla kutlanmaya başladı.

Afrin'in çeşitli bölgelerinden Şeyh Hadi beldesine gelen Arap, Türkmen ve Kürtler, hep birlikte nevruz ateşini yakarak baharın gelişini kutluyor.

Terörden arındırıldıktan sonra binlerce Suriyeli'nin güvenle yaşadığı bölgede Esed rejimi saldırılarından kaçan ve zorla yurtlarından edilen İdlib, Halep, Hama, Humus ve Şam bölgelerinden onlarca kişi nevruz ateşini yakmak için bir araya geldi.

Bir araya gelen Suriyeliler, yöresel elbiselerini de giyerek ateşin etrafında şarkılar eşliğinde dans ederek baharın gelişini kutladı.

Kutlamalar yarın da Afrin'de devam edecek.

Afrin'li Mustafa Ali Haydar, AA muhabirine, "Nevruz Bayramı münasebetiyle Kürtlerin, Arapların Nevruz Bayramı'nı kutlarım. Tüm halkların Nevruz Bayramı'nı kutlarım. Özellikle Kürtler için Nevruz Bayramı özgürlük ve haysiyet bayramıdır." dedi.

Haydar, 60 yıldır Şeyh Hadid beldesinin Karmalı köyünde yaşadığını belirterek, "Her yıl Nevruz Bayramı'nı kutluyoruz. Bayram münasebetiyle Kürt, Arap, Çerkez, Türkmen olmak üzere herkes bir araya geldik." ifadelerini kullandı.

Nevruz Bayramı'nı kutlayan ??Haydar, "YPG/PKK, Araplarla Nevruz Bayramı'nı kutlamamıza izin vermezdi. Bir araya gelip bayramı kutlayamazdık. Nevruz herkesi eşit olarak bir araya getirir. Milletlerin arasında bir fark yok. Arap, Kürt, Türk hepimiz kardeşiz." dedi.