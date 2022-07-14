MSB: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Suriye'de sivil halkın huzur ve güvenliğini bozmak isteyen teröristlere misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist, başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi" denildi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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