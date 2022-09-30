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Son dakika haberi! Suriye'nin kuzeyinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika haberi! Suriye'nin kuzeyinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haber... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde 3 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit verilmediği belirtildi.

Açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğunu tespit ettiği 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Barış Gündoğan - Güncel

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