Suriye'deki iç savaş 11. yılını geride bıraktı (1) - Haberler

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Suriye'deki iç savaş 11. yılını geride bıraktı (1)

AA - Mehmet Burak Karacaoğlu - Güncel
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İdlib'teki gösteriden drone görüntüleri Göstericilerin sloganlar atması ve bayrak sallaması Gösteriye katılanlarla röportajlar İDLİB - Suriye'nin İdlib ili ve Türkiye'nin teröristlerden arındırdığı Fırat Kalkanı Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı bölgesinde iç savaşın 12.

FIRAT, MALATYA (AA) - İdlib'teki gösteriden drone görüntüleri

Göstericilerin sloganlar atması ve bayrak sallaması

Gösteriye katılanlarla röportajlar İDLİB - Suriye'nin İdlib ili ve Türkiye'nin teröristlerden arındırdığı Fırat Kalkanı Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı bölgesinde iç savaşın 12. yılına girmesi nedeniyle gösteriler düzenlendi.

İdlib ile Bab, Azez ve Tel Abyad ilçelerinde Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde toplanan halk, "Katil Esed rejimi hesap vermeli", "Rejimin düşmesini istiyoruz", "Özgürlük talebimiz hala sürüyor" sloganları attı.

Suriye'deki iç savaş 11. yılını geride bıraktı (1)

Suriye'deki iç savaş 11. yılını geride bıraktı (1)

Suriye'deki iç savaş 11. yılını geride bıraktı (1)

Suriye'deki iç savaş 11. yılını geride bıraktı (1)

Suriye'deki iç savaş 11. yılını geride bıraktı (1)

Suriye'deki iç savaş 11. yılını geride bıraktı (1)

Suriye'deki iç savaş 11. yılını geride bıraktı (1)

Suriye'deki iç savaş 11. yılını geride bıraktı (1)

AA / Mehmet Burak Karacaoğlu - Güncel

Suriye, Drone, Fırat, İdlib, Güncel, Haberler

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