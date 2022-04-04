Son Dakika | Suriye'de terör örgütlerinin döşediği mayınlar binlerce ailenin hayatını kararttı (2)

ÖMER KOPARAN/ETHEM EMRE ÖZCAN - Suriye'de 11. yılını geride bırakan iç savaşta teröristlerin döşediği kara mayınları yüzünden 697'si çocuk en az 2 bin 821 sivil can verdi.

Kara mayınları, uluslararası anlaşmalarla yasaklanmasına rağmen iç savaşın sürdüğü Suriye'de özellikle de Esed rejimi güçleri ile terör örgütlerince kullanılıyor.

Mayınlar nedeniyle çok sayıda kişi yaşamını yitirirken, binlerce ailenin hayatı kararıyor.

AA muhabirleri, "4 Nisan Dünya Mayın Farkındalık Günü" dolayısıyla terör örgütleri DEAŞ ve YPG/PKK'nın döşediği mayınlardan zarar gören sivillerle görüştü.

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde 40 yaşındaki İbrahim Fellaha, 2017'de terör örgütü DEAŞ'ın döşediği mayın yüzünden hayatının karardığını söyledi.

Fellaha, Fırat Kalkanı Harekatı sırasında DEAŞ'lı teröristlerin sivilleri kalkan olarak kullanmak amacıyla ilçe merkezini mayınlarla çevrelediğini kaydetti.

Bir gece ilçeden kaçmaya karar verdiklerini belirten Fellaha, "3 tekerlekli araçta ben, çocuklarım, babam, halam, amcamın eşi ve kız kardeşimin eşi vardı. Araçla kaçarken mayın patladı. Patlamadan sonra kendime geldiğimde babam, amcamın eşi, halam, kardeşimin eşi ve iki oğlum ölmüştü." dedi.

Fellaha, ölen oğlu Adnan'ın 5, Mutasim'ın ise 4 yaşında olduğunu ifade ederek, "Kendime geldiğimde ölenlerin cesetlerini bir yere toplayarak üzerlerini kapattım." diye konuştu.

O anları anlatırken gözleri dolan Fellaha, "İlçe merkezinin kurtarılmasından bir hafta sonra evime döndüm. Sağlık ekiplerini yanıma alarak patlama alanına gittik. Daha önce üzerlerini kapattığım cesetleri alarak mezarlığa defnettik." ifadelerini kullandı.

Fellaha, patlama sonucu vücudunun farklı bölgelerine şarapnel parçası isabet ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"3 ay sonra, ölen 5 yaşındaki oğlum Adnan'ın enkaz altındaki cesedini buldum. İlk patlama anında et parçası olarak cesedini bulduğumu zannetmiştim. Sonra insanlar patlama alanında bir cisim olduğunu fark edip bana haber verdiler. Ben de bunun üzerine olay yerine tek başıma tekrar gittim ve enkazdan cesedini çıkararak toprağa gömdüm."

Çok zor günler geçirdiğini anlatan Fellaha, "İlk yılım çok zor geçti sanki zulme uğramış gibi hissettim. Çünkü her şey bir anda yok oldu. Çok şükür bir oğlum doğdu adını Adnan koyduk. Daha sonra bir de Muhab adlı oğlum dünyaya geldi." dedi.

"Mayın patlaması sonucu ben ve bir kişinin daha ayakları koptu"

Terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'de döşediği mayında bacakları kopan 59 yaşındaki Abdurrakib Hannan ise 2018'deki Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'deki köyünün teröristlerden temizlenmesinin ardından evine döndüğünü anlattı.

Köyde muhtar seçildiğini, sivillerin köye dönüşüne yardım ettiği sırada bir eve döşenen mayın yüzünden tekerlekli sandalyeye mahkum olduğunu dile getiren Hannan, "PKK'nın yerleştirdiği mayınlar yüzünden evine dönen çok sayıda köylü yaşamını yitirdi. Mayın patlaması sonucu ben ve bir kişinin daha ayakları koptu. Bizimle orada bulunan bir kişi de yaşamını yitirdi. Bir iş yapamadığım için üzgünüm, tek isteğim protez bacaklar." diye konuştu.

"Teröristler, mayınları sırf siviller zarar görsün diye döşedi"

Hatay'da tedavi gördükten sonra tekrar Afrin'e döndüğünü belirten Hannan, "(Zeytin Dalı Harekatı sırasında Afrin'de) PKK sadece bizim köye değil pek çok köye de mayın döşedi. Teröristler bu mayınları savaş amaçlı değil, sırf siviller zarar görsün diye döşedi." ifadelerini kullandı.

Hannan, her insan gibi hayatı sevdiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"PKK'lı teröristlerin döşediği mayınlardan dolayı mağdur oldum, zulme uğradım. Hayattan kopardılar beni. Köyde evine dönen çok sayıda sivil bu mayınların kurbanı oldu. PKK köyde kapıları bile mayınlarla tuzaklamıştı. Kapıyı açtığını patlayıcı infilak ediyordu."

Hannan, Mayın Farkındalık Günü dolayısıyla bir mesaj vermek istediğini belirterek, "Hep birlikte mayınlara karşı mücadele verelim." dedi.

Rakamlarla Suriye'de mayınların kararttığı hayatlar

Suriye İnsan Hakları Ağı, "4 Nisan Dünya Mayın Farkındalık Günü" dolayısıyla hazırladığı raporu AA muhabiriyle paylaştı.

Rapora göre, Suriye'de çatışan taraflarca kullanılan mayınlar yüzünden 11 yılda 697'si çocuk ve 294'ü kadın olmak üzere en az 2 bin 821 sivil yaşamını yitirdi.

Mayın patlamaları sonucu 2011'de 6, 2012'de 31, 2013'te 101, 2014'te 97, 2015'te 246, 2016'da 489, 2017'de 822, 2018'de 427, 2019'da 291, 2020'de 99, 2021'de 181 ve 2021'de ise 31 sivil mayınlar yüzünden hayatını kaybetti.