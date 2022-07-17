Son dakika: Sündüz Yaylası'nda şehit edilen 24 kişi, katliamın 29. yılında anılıyor

Terör örgütü PKK mensuplarının Van'ın Bahçesaray ilçesindeki Sündüz Yaylası'nda şehit ettiği 24 kişi, katliamın 29. yılında anılıyor.

Bahçesaray ilçesinde kışlık ihtiyaçlarını karşılamak ve koyunlarını otlatmak amacıyla yaylaya giden 11 aileden 14'ü çocuk 24 kişi, 18 Temmuz 1993 gecesi PKK'lı teröristlerce katledildi.

Ailelerin geçimlerini sağladıkları 20 büyükbaş ve 500 küçükbaş hayvanı da kurşuna dizerek telef eden teröristler, ilçe halkına büyük acılar yaşattı.

Çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 24 kişinin şehit edildiği yayladaki çadırın bulunduğu alan, acılı ailelerin girişimleri sonucu duvarla çevrildi, hayatını kaybedenlerin anısına çeşme yapıldı.

Büyükşehir belediyesinin destekleriyle şehitlerin defnedildiği mezarlık şehitliğe dönüştürüldü, anıt inşa edildi.

Yaşadıkları acıyı ilk günkü gibi yüreklerinde hisseden ve akrabalarını teröre kurban vermenin üzüntüsünü yaşayan ilçe sakinleri, her gün şehitliğe gelerek yakınları için dua ediyor.

"Bir yaşındaki bebeği katlettiler"

Saldırıda annesi ve üç kardeşini kaybeden Nami Almalı, savunmasız çocuk ve kadınların teröristlerce hunharca katledildiğini söyledi.

Yaşananları asla unutmadıklarını belirten Almalı, "Saldırıda annem 2 ablam ve 4 yaşındaki kardeşim şehit oldu. Masum insanları katlettiler. O gün tüm Bahçesaray halkı tek yürek oldu, bizi yalnız bırakmadı. Tüm bürokrasi, asker, polis, yanımızdaydı. İnsanın gözyaşlarını tutması mümkün değil. Kundaktaki bebekleri katlettiler. Çok büyük bir acı, unutmak mümkün değil. Biz de asla unutmayacağız ve unutturmayacağız." dedi.

Saldırının yapıldığı yıl askerde olduğunu anlatan Tahir Sabırlı da "Teskereme 10 gün kalmıştı. Saldırıda annem, ablam ve 2 erkek kardeşimi küçük yaşta öldürdüler. Allah onları kahretsin. Her zaman acımız taze, o günü unutamıyoruz. Bir yaşındaki bebeği katlettiler. Allah devletimizden razı olsun, bizi hiç yalnız bırakmadı. Devletimiz sayesinde terörün kökü kazıldı. Yaylamızda artık huzur var." diye konuştu.

Olayın hemen ardından bölgeye gelerek cenazeleri kaldırdıklarını ifade eden Sabahattin Samsa da yaylada insanlık dışı bir olayın yaşandığını belirtti.

Devletin kendilerine sahip çıktığını vurgulayan Samsa, şunları kaydetti:

"Bir yaşındaki çocuğun ne günahı vardı. Hamile kadına 20 kurşun sıktılar. Böyle bir acı dünyanın hiçbir yerinde görülmedi. Allah o günleri bir daha yaşatmasın. Çocukların bedenlerini kanlar içinde bulduk. Bu mazlum insanlardan ne istediler. O çocuklar yaşasaydı şimdi her biri ailesinin reisi olmuştu. Onlar ne yaparsa yapsın bizi devletimizden ayıramayacaklar. Annemi, beni doğurduğu yerde öldürdüler. O günü unutmak mümkün mü? Çok şükür artık huzur var. Devlet bölgeye sahip çıkıyor. Eski güzel günlerimize geri dönüyoruz."