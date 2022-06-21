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Son dakika haberi... Sultangazi'de sokaktaki silahlı kavga kamerada

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi... Sultangazi'de sokaktaki silahlı kavga kamerada

Son dakika haber: SULTANGAZİ'de iki grup arasında yaşanan kavgada, bir kişi silahla sırtından vurularak yaralandı.

SULTANGAZİ'de iki grup arasında yaşanan kavgada, bir kişi silahla sırtından vurularak yaralandı.

Cebeci Mahallesi'nde geçtiğimiz cumartesi saat 22.00 sıralarında yabancı uyruklu bir kişiye ait iş yerinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Taraflar daha sonra iş yerinden ayrıldı. Kısa bir süre sonra bu kez cadde de bir araya gelen taraflar arasında, yeniden tartışma yaşandı. Bu sırada taraflardan biri, tartıştığı kişilere ateş etti. Kurşunlardan biri koşarak uzaklaşmaya çalışan Talal Habbaz'a isabet etti. Sırtından vurulan Habbaz, kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, arkadaşları Habbaz'ı özel bir araçla hastaneye kaldırdı. Habbaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde, caddede bir araya gelen tarafların tartışmaya başladığı, bir kişinin silahla ateş ettikten sonra, koşarak kaçtığı görülüyor.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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