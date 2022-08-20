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SULTANGAZİ'DE LOKANTADA ÇIKAN YANGINA İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

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SULTANGAZİ'de bir lokantanın bacasında çıkan yangın, paniğe neden oldu.

SULTANGAZİ'de bir lokantanın bacasında çıkan yangın, paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir binanın giriş katındaki lokantanın baca kısmında alevlerin yükseldiğini fark eden iş yeri çalışanları, bahçe hortumu ile yangına müdahale etti. Yangın mahallede kısa süreli paniğe neden oldu. Yangının çıktığı binadakiler kendilerini dışarı attı. Yangın nedeniyle 1. Cebeci Caddesi bir süre çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Bazı vatandaşların ekiplerin çalışmasını ve olan biteni meraklı gözlerle izlediği ve sosyal medyadan canlı yayın yaptıkları görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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