Sultangazi'de kazadan günler sonra haberdar oldu

ORHANGAZİ, BURSA (DHA) - SULTANGAZİ'de, ara sokakta hızla ilerlerken sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç, park halindeki kamyonete çarptı. Sürücü durmayarak yoluna devam ederken, kamyonetin sahibi günler sonra bir esnafın bilgilendirmesiyle kazadan haberdar oldu. Kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 5 Mayıs Perşembe günü saat 04.00 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. Ara sokakta hızla ilerlerken sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç, Orhangazi Caddesi'nde park halindeki kamyonete çarptı. Sürücü çarptıktan sonra durmayarak yoluna devam ederken, kamyonetin sahibi kazadan yaklaşık 4 gün sonra haberdar oldu. Ramazan Bayramı tatilinden dolayı kamyoneti cadde üzerine park eden Demirci, dün cadde üzerinde bulunan bir esnafın bilgilendirmesi üzerine yaşanan kazayı öğrendi. Demirci, polis merkezi amirliğine giderek, kamyonete çarpan sürücüden şikayetçi oldu.

"BİRİNE VURSA ÖLÜMLE NETİCELENEBİLECEK BİR DURUM OLUŞURDU"

"İNANILMAZ HIZLI İLERLİYOR"

O ANLAR KAMERADA

Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, ara sokaktan hızla ilerleyen hafif ticari aracın, caddeye çıkarak park halindeki kamyonete çarptığı ve sürücünün durmayarak aracını düzelttikten sonra uzaklaştığı görülüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel