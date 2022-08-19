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Son dakika haberleri | Sultangazi'de kaçak tütün operasyonu: 7 bin 310 kilogram ele geçirildi

Son dakika haberleri | Sultangazi'de kaçak tütün operasyonu: 7 bin 310 kilogram ele geçirildi

Son dakika haberler... Sultangazi'de bir ev ve depoya operasyon düzenleyen kaçakçılık polisi, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon olan 7 bin 310 kilogram kaçak nargile tütünü ve elektronik sigara ele geçirdi.

Sultangazi'de bir ev ve depoya operasyon düzenleyen kaçakçılık polisi, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon olan 7 bin 310 kilogram kaçak nargile tütünü ve elektronik sigara ele geçirdi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, Sultangazi'de 2 kişinin yasa dışı yollarla yurda soktuğu kaçak tütün ve sigara malzemelerini piyasa sürdüğü ihbarını aldı. İhbarı değerlendiren polis, aylarca şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Polis, 2 şüphelinin sık sık buluştuğunu tespit ettiği depo ve eve operasyon düzenledi. Operasyonda şüphelileri gözaltına alan ekipler, yaptıkları aramalarda piyasa değeri 5 milyon olan 7 bin 310 kilogram kaçak nargile tütünü, 120 adet  kaçak elektronik sigara, 2 adet hava kurutucu,  5 bin 600 adet plastik kutu ve kapak, 6 bin 750 adet etiket ele geçirdi. Ekipler, şüphelilerin sevkiyat için kullandıkları araca da el koydu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya Evren - Güncel

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