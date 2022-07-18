Son dakika haberleri... Sultangazi'de hırsızlıklar kamerada

SULTANGAZİ'de at arabalı 4 kadın, bir inşaat alanındaki tahtaları araçlarına yükleyip olay yerinden uzaklaştı. Yine aynı ilçede güpegündüz yaşanan akü ve halı hırsızlığı, Gaziosmanpaşa'da ise apartmanda yaşanan demir korkuluğu hırsızlığı da güvenlik kameralarına yansıdı.

Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi'nde önceki gün sabah 06.00 sıralarında at arabalı 4 kadın, yapımı devam eden inşaat alanına geldi. Dört kadın, inşaat çalışmasında kullanılan tahtaları at arabasına yükledi. Bir mahalle sakini durumu fark ederek polise bildirirken, cep telefonu kamerasıyla da o anları kaydetti. Görüntülendiklerini fark eden 4 kadın olay yerinden uzaklaştı.

BAHÇEDEKİ HALIYI ÇALDI

GÜPEGÜNDÜZ AKÜYÜ ÇALDILAR

APARTMANIN DEMİR KORKULUKLARINI ÇALDI

Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi'nde yaşanan demir korkuluğu hırsızlığı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, apartmanın önüne gelen bir kişinin, demir korkuluğu yerinden sökerek, çaldığı ve daha sonra uzaklaştığı görülüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel