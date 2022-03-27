Sultangazi'de hırsızlar otomobilin aküsünü çaldı, o anlar kamerada

Sultangazi'de hırsızlar park halindeki aracın önce kaputunu zorlayıp açtı, daha sonra aküyü çalıp kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, önceki gün sabah saat 04.45 sıralarında Sultangazi Cebeci Mahallesi 2558. Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokak içerisinde gezen iki hırsız Taner Balcı'ya ait aracı gözüne kestirdi. Gecenin ilerleyen saatlerinde sokak içerisinde tur atan hırsızlar, çevrede kimsenin olmadığını görünce, araca yanaşıp kaputu açtı. Çıkan seslerden dolayı bir süre daha bekleyen hırsızlar daha sonra aracın aküsünü çalarak kayıplara karıştı. Sabah komşusunun aracın kaputunun açık olduğunu söylemesi üzerine aracının başına gelen Taner Balcı, aracının aküsünün çalındığını fark ederek durumu polise bildirdi.

AKÜNÜN ÇALINDIĞI ANLAR KAMERADA

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Sultangazi'de iki hırsızın otomobilin aküsünü çaldığı anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, hırsızların ilk önce gelip aracın kaputunu zorladığı, daha sonra bölgeden ayrıldığı ve bir süre sonra tekrar gelerek araçtan aküyü çalıp kaçtıkları görülüyor.

"TIRNAĞIMLA KAZIYARAK ÇALIŞARAK ALDIM BU KADAR KOLAY MI BÖYLE ÇALMAK"

Aracının aküsü çalınan Taner Balcı, "Sabah saat 07.00 gibi karşı komşum evimin camına vurdu, geldiğimde aracımın kaputu açıktı. Kaputu zorlamışlar ve iki tarafı da yamulmuştu. Aküyü çalarken zorlamışlar ve şase yapmış. Henüz tamirciye götürmedik ben parasında değilim ama zoruma gidiyor bunu yapmaları. Ben asgari ücret ile çalışıyorum bunu bu kadar kolay sökebiliyorlar ise bilemiyorum. Tırnağımla kazıyarak çalışarak aldım bu kadar kolay mı böyle çalmak. 6 ay önce almıştım kaza yaptım ve tamirini zar zor yaptırdım" dedi.

(Hasan Tik/İHA)