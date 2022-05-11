Son dakika! Sultangazi'de 17 yaşındaki Cemile'nin ölümüne ilişkin dava görülmeye başlandı

SULTANGAZİ'DE geçen yıl 17 yaşındaki Cemile Şenel'in öldürülmesine ilişkin 2'si tutuklu 6 sanığın yargılandığı davada sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı. Maktul Şenel'in annesi Naoual Hasbı, "17 yaşındaki bir kızı nasıl evine alır. Sanıklardan şikayetçiyim" dedi. Mahkeme bir sanığın tahliyesine karar verirken diğer sanığın ise tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Nusret Tekin ve Aysun Çelebi getirildi. Tutuksuz sanıklar Tuğba Can, Doğan Şençalar, Ramazan Ronahi Çakın ve müşteki sanık Servet Sürücü katıldı. Duruşmada maktul Cemile Şenel'in annesi Naoual Hasbı ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

"ALKOLLÜYDÜM UYUŞTURUCU KULLANMIŞTIM, 3 GÜNDÜR DE UYUMUYORDUM"

"CEMİLE'NİN VURULDUĞUNU GÖRDÜM"

"KARAKOLA GİDİNCE ÖĞRENDİM BİRİNİN ÖLDÜĞÜNÜ"

"17 YAŞINDAKİ BİR KIZI NASIL EVİNE ALIR"

BİR SANIĞA TAHLİYE KARARI

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olayın 3 Eylül 2021 tarihinde Sultangazi'de bir evde yaşandığı anlatıldı. Uyuşturucu ticareti yapan şüpheli Nusret Tekin'in, Cemile ile birlikte bazı kadınları uyuşturucu kuryesi olarak çalıştırdığı anlatılan iddianamede, dava konusu olayın da bu nedenle yaşandığı anlatıldı. İddianamede Cemile'nin ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili şu bilgiler verildi: "Uyuşturucu kuryesi olarak çalışan kadınlardan sanık Aysun Çelebi'nin, Servet Sürücü isimli kişiyle birliktelik yaşadığını öğrenen Nusret Tekin bu duruma sert tepki gösterdi. Şüpheli Tekin kadına baskı yaparak Servet Sürücü isimli kişiyi evine çağırmasını sağladı. Servet Sürücü eve geldiğinde Nusret Tekin, Aysun Çelebi ile arasında ilişki olup olmadığını sordu. İlişkiyi doğrulaması üzerine Nusret Tekin belindeki silahı çıkartarak, Servet Sürücü'ye doğrulttu. Sanıklardan Ramazan Ronahi Çakın'ın, Nusret Tekin'e engel olmak için müdahale ettiği sırasında silah ateş aldı. Kurşun Cemile Şenel'in sol koltuk altından girip sağ koltuk altından çıktı. Ramazan Rohani Çakın Cemile Şenel'i bina önüne indirdi ve yoldan geçen bir otomobili çevirerek 'Araç çarpıp kaçtı' diyerek hastaneye götürdü. Cemile Şenel hastanede hayatını kaybetti. İddianamede, olaydan yaklaşık bir hafta sonra şüpheli Nusret'in uyuşturucu kullanırken bir sokakta yakalandığı belirtildi. Tekin'in bu süre içinde başka bir 'Kasten yaralama' suçuna karıştığı da bildirildi. Olaya ilişkin ayrı bir soruşturma başlatıldığı belirtildi. Nusret Tekin'in, cinayetten sonra şüpheli Doğan Şençalar'ın yanında saklandığı kaydedildi. İddianamede şüpheli Nusret Tekin'in yakalandığı sırada üzerinde bulunan silahın kriminal incelemesinde, Cemile Şenel'in ölümüne neden olan mermi çekirdeğinin bu silahtan çıktığı da aktarıldı. İddianamede şüpheli Nusret Tekin hakkında 'Ruhsatsız silah bulundurma', 'Çocuğu tasarlayarak kasten öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapis, Servet Sürücü'ye karşı 'Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ise 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede şüpheliler Aysun Çelebi ve Tuğba Can'ın, Servet Sürücü'nün eve gelmesi için Tekin ile birlikte hareket ettikleri değerlendirmesi yapıldı. Şüpheliler hakkında 'Tasarlayarak çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, Servet Sürücü'ye karşı 'Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları istendi. İddianamede suçtan zarar gören olarak da yer alan şüpheli Servet Sürücü ve şüpheli Ramazan Ronahi Çakın'ın 'Suçu bildirmeme' ve 'Suçluyu kayırma' suçlarından 6 aydan 6 yıla, şüpheli Doğan Şençalar'ın 'Suçluyu kayırma' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel