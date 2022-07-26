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Son dakika haberi | Sultanbeyli'de Kur'an kursu yemekhanesinde çıkan yangın söndürüldü

AA - Ali Cevahir Aktürk - Güncel
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Son dakika haberi | Sultanbeyli'de Kur'an kursu yemekhanesinde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi: Sultanbeyli'de bulunan erkek Kur'an kursunun yemekhanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sultanbeyli'de bulunan erkek Kur'an kursunun yemekhanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Adil Mahallesi Enes Sokak'ta 6 katlı Kur'an kursunun yemekhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi.

Kursta kalan yaklaşık 40 öğrenci tahliye edilirken itfaiye görevlilerince müdahale edilen yangın bir süre sonra kontrol altına alındı.

Yangın, soğutma çalışmalarının ardından söndürüldü.

AA / Ali Cevahir Aktürk - Güncel

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