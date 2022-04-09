Son dakika haberi: Süleymaniye'de bir demir fabrikasında patlama meydana geldi

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Patlama meydana gelen fabrika

İtfaiye ekiplerinin gelişi

Patlama sonucu oluşan hasardan detaylar SÜLEYMANİYE - Süleymaniye'de bir demir fabrikasında meydana gelen patlamada13 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.