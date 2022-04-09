Son dakika haberi: Süleymaniye'de bir demir fabrikasında patlama meydana geldi - Haberler

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Son dakika haberi: Süleymaniye'de bir demir fabrikasında patlama meydana geldi

AA - Srud Azeez Hamad - Güncel
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Son dakika haberleri... Görüntü Dökümü: Patlama meydana gelen fabrika İtfaiye ekiplerinin gelişi Patlama sonucu oluşan hasardan detaylar SÜLEYMANİYE - Süleymaniye'de bir demir fabrikasında meydana gelen patlamada13 kişi yaralandı.

Görüntü Dökümü:

Patlama meydana gelen fabrika

İtfaiye ekiplerinin gelişi

Patlama sonucu oluşan hasardan detaylar SÜLEYMANİYE - Süleymaniye'de bir demir fabrikasında meydana gelen patlamada13 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika haberi: Süleymaniye'de bir demir fabrikasında patlama meydana geldi

Son dakika haberi: Süleymaniye'de bir demir fabrikasında patlama meydana geldi

Son dakika haberi: Süleymaniye'de bir demir fabrikasında patlama meydana geldi

AA / Srud Azeez Hamad - Güncel

Fabrika, İtfaiye, Patlama, Güncel, Haberler

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