Son dakika haberi: Süleymaniye'de bir demir fabrikasında patlama meydana geldi
AA - Srud Azeez Hamad - Güncel
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Son dakika haberleri... Görüntü Dökümü: Patlama meydana gelen fabrika İtfaiye ekiplerinin gelişi Patlama sonucu oluşan hasardan detaylar SÜLEYMANİYE - Süleymaniye'de bir demir fabrikasında meydana gelen patlamada13 kişi yaralandı.
Görüntü Dökümü:
Patlama meydana gelen fabrika
İtfaiye ekiplerinin gelişi
Patlama sonucu oluşan hasardan detaylar SÜLEYMANİYE - Süleymaniye'de bir demir fabrikasında meydana gelen patlamada13 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.