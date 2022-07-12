Son dakika haberi: Suikasta uğrayan eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo için Tokyo'da cenaze töreni yapıldı Son dakika haberleri: Japonya'nın başkenti Tokyo'da, 8 Temmuz'da seçim kampanyası sırasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Başbakan Abe Şinzo için cenaze töreni düzenlendi. Japonya'nın başkenti Tokyo'da, 8 Temmuz'da seçim kampanyası sırasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Başbakan Abe Şinzo için cenaze töreni düzenlendi. Tokyo'nun merkezindeki Zojo-Ji Budist Tapınağı'nda az sayıda kişiyle basına kapalı düzenlenen cenaze törenine, aile üyelerinin yanı sıra Başbakan Fumio Kishida ve milletvekilleri katıldı. Törenden sonra Abe'yi taşıyan cenaze arabası, Başbakanlık Ofisi, parlamento binası ve Abe'nin partisi Liberal Demokratik Parti binasının önünden geçti. Cenaze arabasının izlediği güzergahta yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı görülürken yol kenarlarında toplanan binlerce kişi, ellerinde çiçeklerle Abe'yi son yolculuğuna uğurladı. Eski Japonya Başbakanı Abe, 8 Temmuz'da ülkenin Nara kentinde Liberal Demokrat Parti adayının seçim kampanyasına destek için açık hava etkinliğinde yaptığı konuşma sırasında, göğsünden vurulmuştu. Japonya Devlet Televizyonu NHK, saldırının ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Abe'nin öldüğünü duyurmuştu. AA / Şeyma Uzundere - Güncel Japonya Tokyo Güncel Haberler Son Dakika

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