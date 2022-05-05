Son dakika haberi | Sudan'da yüzlerce kişi askeri yönetimi protesto etti
AA - Ömer Erdem - Güncel
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Son dakika habere göre Sudan'da Direniş Komitelerinin çağrısıyla sokaklara inen gençler, askeri yönetimi protesto etti.
Sudan'da Direniş Komitelerinin çağrısıyla sokaklara inen gençler, askeri yönetimi protesto etti.
Başkent Hartum'daki Bajdar bölgesinde toplanarak Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na ilerlemek isteyen kalabalığı polis göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıttı.
Taşlar ve yaktıkları araç lastikleriyle yollarda barikatlar kuran protestocular, askerlerin yönetimi tamamen sivillere devretmesi yönünde slogan attı.
Polisle yaşanan kovalamacanın ardından çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu göstericiler, ara sokaklara dağıldı.
Hartum'un Umdurman ve Bahri bölgelerinin yanı sıra Medeni kentinde de benzer protestolar düzenlendi.
Sudan'da askerin yönetime el koyduğu 25 Ekim 2021'den bu yana süren gösterilerde yüzlerce kişi yaralanırken yüze yakın kişi hayatını kaybetti.
AA / Ömer Erdem - Güncel