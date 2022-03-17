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Son dakika haberi: Sudan'da göçük altında kalan 13 madenci öldü

AA - Ömer Erdem - Güncel
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Son dakika haberi: Sudan'da göçük altında kalan 13 madenci öldü

Gelen son dakika haberlerine göre Sudan'ın Güney Kurdufan eyaletinde bir altın madeninde meydana gelen göçükte 13 işçi hayatını kaybetti.

MADEN, ELAZIĞ (AA) - Sudan'ın Güney Kurdufan eyaletinde bir altın madeninde meydana gelen göçükte 13 işçi hayatını kaybetti.

Sudan Maden Kaynakları Şirketi'nden yapılan açıklamada, Teludi kentinde derme çatma ve kaçak altın madeninde göçük meydana geldiği belirtildi.

Madenin gerekli şartları taşımadığı ve bölge sakinlerinin hükümet tarafından yapılacak denetimleri reddettiği aktarılan açıklamada, kazada 13 madencinin öldüğü, göçük altında çok sayıda işçi bulunduğu kaydedildi.

Sudan'ın Kızıldeniz, Kuzey, Nil Nehri, Güney Kurdufan ve Batı Kurdufan gibi eyaletlerinde yaklaşık 2 milyon kişi geleneksel madencilik işlerinde çalışıyor.

Güney Sudan'ın 2011'de bağımsızlığını kazanmasının ardından petrol gelirlerinin dörtte üçünü, döviz kaynaklarının da yüzde 80'ine yakınını kaybeden Sudan'da, altın ana döviz kaynağı olarak önemli bir yer tutuyor.

AA / Ömer Erdem - Güncel

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