Son dakika haberi... Stockholm'de terör örgütü YPG/PKK yandaşları gösteri yaptı Son dakika haberleri... Gösteriden detaylar İsveç'in başkenti Stockholm'de toplanan bir grup terör örgütü YPG/PKK yandaşı, NATO müzakerelerinde İsveç'in Türkiye'ye tavizler verdiğini iddia ederek geri adım atılmasını istedi. Gösteriden detaylar İsveç'in başkenti Stockholm'de toplanan bir grup terör örgütü YPG/ Pkk yandaşı, NATO müzakerelerinde İsveç'in Türkiye'ye tavizler verdiğini iddia ederek geri adım atılmasını istedi. Stockholm'de Norra Bantorget Meydanı'nda toplanan terör örgütü yandaşları, İsveç Parlamentosu önüne kadar yürüdü. Terör örgütü YPG/ Pkk'yı simgeleyen bez parçaları açan örgüt yandaşları, İsveç'in NATO'ya girmemesini ve Türkiye'ye verdiği tavizleri geri çekmesini istedi. "Hepimiz PKK'lıyız" diye slogan atan terör yandaşları, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve Dışişleri Bakanı Ann Linde aleyhinde de slogan attı. AA / Güncel Stockholm YPG PKK Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi... Stockholm'de terör örgütü YPG/PKK yandaşları gösteri yaptı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.