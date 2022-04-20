Son dakika haberi... Sosyal medyada terör propagandasına 3 gözaltı
Demirören Haber Ajansı - Taha Ayhan - Güncel
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Son dakika haberi: MALATYA'da sosyal medyada terör propagandası yaptığı belirlenen 3 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı.
MALATYA'da sosyal medyada terör propagandası yaptığı belirlenen 3 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçadağ ilçesinde sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan şüphelileri tespit etti. Harekete geçen ekipler, operasyonla 3 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusuna başlandı.
Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Güncel