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Son dakika haberi... Sosyal medyada terör propagandasına 3 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Taha Ayhan - Güncel
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Son dakika haberi... Sosyal medyada terör propagandasına 3 gözaltı

Son dakika haberi: MALATYA'da sosyal medyada terör propagandası yaptığı belirlenen 3 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı.

MALATYA'da sosyal medyada terör propagandası yaptığı belirlenen 3 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçadağ ilçesinde sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan şüphelileri tespit etti. Harekete geçen ekipler, operasyonla 3 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusuna başlandı.


Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Güncel

Terör, Güncel, Haberler

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