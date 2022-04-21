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Sosyal medyada silahla paylaşım yapan Pakistan uyruklu kişi gözaltına alındı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Sosyal medyada silahla paylaşım yapan Pakistan uyruklu kişi gözaltına alındı

SOSYAL medya hesabından silahla paylaşım yapan Pakistan Uyruklu kişi, gözaltına altına alınarak, sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı.

PENDİK, İSTANBUL (DHA) - SOSYAL medya hesabından silahla paylaşım yapan Pakistan Uyruklu kişi, gözaltına altına alınarak, sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı. 

Pendik'te yaşayan Pakistan uyruklu S.K.'nın, geçtiğimiz salı günü sosyal medya hesabından silahla çektiği video kaydını paylaştığı öğrenildi. Polis soruşturmasında kimliği belirlenen S.K., evinde gözaltına alındı. Yapılan aramada bir av tüfeği, bir şarjör, 26 kartuş, bir hücum yeleği ele geçirildi. Hakkında 'Ateşli Silahlar Kanununa muhalefet' suçundan işlem yapılan S.K.'nın sınır dışı edilmesi için çalışma başlatıldı. 


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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