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Son dakika haberi: Somali'de yol kenarına yerleştirilen bomba 5 can aldı

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Son dakika haberi: Somali'de yol kenarına yerleştirilen bomba 5 can aldı

Son dakika haberine göre Somali'de yol kenarına döşenen bombanın patlaması sonucu 5 sivil hayatını kaybetti.

Somali'de yol kenarına döşenen bombanın patlaması sonucu 5 sivil hayatını kaybetti.

Somali Ulusal Televizyonunun haberine göre, terör örgütü Eş-Şebab'ın Mogadişu-Afgoye kara yoluna yerleştirdiği bomba infilak etti.

Patlama nedeniyle seyir halinde olan araçtaki 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Hawa Abdi bölgesindeki patlamada kurbanların hepsinin sivil olduğu bildirildi.

Patlamaya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Güncel

Mogadişu Somali Güncel Haberler Son Dakika

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