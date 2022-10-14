Son dakika haberi: Somali'de yol kenarına yerleştirilen bomba 5 can aldı Güncel Haberler Son dakika haberine göre Somali'de yol kenarına döşenen bombanın patlaması sonucu 5 sivil hayatını kaybetti. Somali'de yol kenarına döşenen bombanın patlaması sonucu 5 sivil hayatını kaybetti. Somali Ulusal Televizyonunun haberine göre, terör örgütü Eş-Şebab'ın Mogadişu-Afgoye kara yoluna yerleştirdiği bomba infilak etti. Patlama nedeniyle seyir halinde olan araçtaki 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Hawa Abdi bölgesindeki patlamada kurbanların hepsinin sivil olduğu bildirildi. Patlamaya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı. Kaynak: AA / Güncel Mogadişu Somali Güncel Haberler Son Dakika

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