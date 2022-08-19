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Son dakika haberi... Söke'de orman yangını (2)

Son dakika haberi... Söke'de orman yangını (2)

Son dakika haber... KONTROL ALTINA ALINDIAydın Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 arazöz ve Aydın Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Aydın Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 arazöz ve Aydın Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı. 2 hektar ormanın zarar gördüğü yangınla ilgili soğutma çalışmaları sürüyor.

Burhan CEYHAN/AYDIN, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Güncel

İtfaiye Aydın Güncel Haberler Son Dakika

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