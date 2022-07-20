Son dakika haberi | Söke'de orman yangını
AA - Musa Ölmez - Güncel
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Son dakika haberi: Yangının çıktığı ormanlık alandan yükselen dumanlar Ekiplerin bölgeye intikal etmesi Ekiplerin yangına müdahale etmesi Yangına helikopterle havadan müdahale edilmesi AYDIN - Aydın'ın Söke ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Yangının çıktığı ormanlık alandan yükselen dumanlar
Ekiplerin bölgeye intikal etmesi
Ekiplerin yangına müdahale etmesi
Yangına helikopterle havadan müdahale edilmesi AYDIN - Aydın'ın Söke ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
AA / Musa Ölmez - Güncel