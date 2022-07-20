Son dakika haberi | Söke'de orman yangını Son dakika haberi: Yangının çıktığı ormanlık alandan yükselen dumanlar Ekiplerin bölgeye intikal etmesi Ekiplerin yangına müdahale etmesi Yangına helikopterle havadan müdahale edilmesi AYDIN - Aydın'ın Söke ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Yangının çıktığı ormanlık alandan yükselen dumanlar Ekiplerin bölgeye intikal etmesi Ekiplerin yangına müdahale etmesi Yangına helikopterle havadan müdahale edilmesi AYDIN - Aydın'ın Söke ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. AA / Musa Ölmez - Güncel Aydın Güncel Haberler Son Dakika

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