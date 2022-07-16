Son dakika haberi | Sokaktaki kavgada, sesleri duyup dışarı çıkan Muhammed tüfekle vurularak öldü (2)
Demirören Haber Ajansı - Ahmet Atmaca - Güncel
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Son dakika haberi: 5 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİGaziantep'te, Suriye uyruklu Muhammed Hüseyin'in ölümüne sebep olan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
5 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Gaziantep'te, Suriye uyruklu Muhammed Hüseyin'in ölümüne sebep olan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından şüpheliler; H.İ.K., T.G., A.T., Y.Ö. ve M.Y., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.Ahmet ATMACA/GAZİANTEP,
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Atmaca - Güncel