Son dakika haberi | Sokakta 2 kişiyi öldüren şüpheli, eş cinayetinden girdiği cezaevinden geçen yıl çıkmış

Son dakika haberleri: ADANA'nın Yüreğir ilçesinde sokakta tartıştığı Ramazan Demirtaş (32) ile Sergen Çelik'i (25) öldürüp, 2 kişiyi de yaralayan Ümit Ekmekçi'nin (46) boşanmak isteyen eşini de öldürdüğü ortaya çıktı.

ADANA'nın Yüreğir ilçesinde sokakta tartıştığı Ramazan Demirtaş (32) ile Sergen Çelik'i (25) öldürüp, 2 kişiyi de yaralayan Ümit Ekmekçi'nin (46) boşanmak isteyen eşini de öldürdüğü ortaya çıktı. Sebiha Ekmekçi'yi öldürdüğü iddiasıyla müebbet hapse çarptırılan, duruşmadaki iyi hali nedeniyle cezası 30 yıla indirilen Ekmekçi'nin, geçen yıl 'yurt dışı yasağı' şartı ile tahliye edildiği belirtildi.

Olay, 24 Temmuz'da saat 23.30 sıralarında Çamlıbel Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobil ile gezen Ümit Ekmekçi ile yanındaki Cumali Gültekin (28), sokakta Ramazan Demirtaş, Sergen Çelik, Muhammet Savah (23) ve Serhat Saygılı (23) ile tartışmaya başladı. Küfürleşmeyle büyüyen kavgada Demirtaş, belindeki tabancayı çıkarıp ateş açtı. Ekmekçi de tabancasıyla karşılık verince çatışma çıktı. Kavgaya karışan 5 kişi, silahlardan çıkan kurşunlarla yaralandı. Yaralanan Demirtaş, Savah, Saygılı ve Ekmekçi'yi, arkadaşları hastaneye götürdü.

Hastanedeki tedavileri tamamlanan şüpheliler, taburcu edildikten sonra gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerden Ümit Ekmekçi'nin, 1 Ekim 2004'te "Bizde erkek, kadını boşar. Beni boşayacaksın, yoksa görürsün" dediği öne sürülen eşi Sebiha Ekmekçi'yi öldürdüğü ortaya çıktı. Eşini öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapse çarptırılan, duruşmadaki iyi hali nedeniyle cezası 30 yıla indirilen Ekmekçi'nin geçen yıl 'yurt dışı yasağı' şartı ile tahliye edildiği belirtildi. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Ümit Ekmekçi tutuklanırken, Cumali Gültekin, Muhammet Savah ve Serhat Saygılı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.