SİVAS-SOKAK KÖPEĞİNDEN KAÇAN ÇOCUĞA OTOMOBİL ÇARPTI; KAZA ANI KAMERADA - Haberler

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SİVAS-SOKAK KÖPEĞİNDEN KAÇAN ÇOCUĞA OTOMOBİL ÇARPTI; KAZA ANI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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SİVAS'ta sokak köpeğinden kaçmaya çalışan U.K.'ya (12) otomobil çarptı.

SİVAS'ta sokak köpeğinden kaçmaya çalışan U.K.'ya (12) otomobil çarptı. U.K., hastanede tedaviye alınırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza 12 Mart'ta Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvar üzerinde havlayan köpekten korkarak yola fırlayan U.K.'ya, İ.Y. yönetimindeki otomobil çarptı. Yaralanan çocuk, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan U.K.'nın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlendi.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kaldırımda yürüyen U.K.'nın, havlayarak üzerine gelen köpekten korkup yola doğru koşması ve otomobilin çarpması sonucu havada takla atması görülüyor.

SİVAS-SOKAK KÖPEĞİNDEN KAÇAN ÇOCUĞA OTOMOBİL ÇARPTI; KAZA ANI KAMERADA

SİVAS-SOKAK KÖPEĞİNDEN KAÇAN ÇOCUĞA OTOMOBİL ÇARPTI; KAZA ANI KAMERADA

SİVAS-SOKAK KÖPEĞİNDEN KAÇAN ÇOCUĞA OTOMOBİL ÇARPTI; KAZA ANI KAMERADA

SİVAS-SOKAK KÖPEĞİNDEN KAÇAN ÇOCUĞA OTOMOBİL ÇARPTI; KAZA ANI KAMERADA

SİVAS-SOKAK KÖPEĞİNDEN KAÇAN ÇOCUĞA OTOMOBİL ÇARPTI; KAZA ANI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Otomobil, Mart, Kaza, Güncel, Haberler

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