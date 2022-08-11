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Son dakika haberi... Söğüt ilçesinde çam ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü

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Son dakika haberi... Söğüt ilçesinde çam ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi: Bilecik'in Söğüt ilçesinde çamlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde çamlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

İlçeye bağlı Yakacık köyünde, Köyiçi mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye ve jandarmaya bildirdi.

İnhisar Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ve Çaltı Köyü Muhtarlığının müdahale ettiği yangın, köy mezarlığına sıçramadan kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

AA / Muhsin Arslan - Güncel

Bilecik Söğüt Güncel Haberler Son Dakika

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