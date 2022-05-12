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Son dakika haberi! Slovenya'nın kimya tesisinde patlama meydana geldi

AA - Ahmet Nurduhan - Güncel
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Son dakika haberi! Slovenya'nın kimya tesisinde patlama meydana geldi

Son dakika haberi: Slovenya'nın Kocevje şehrindeki bir kimyasal üretim fabrikasında sabah saatlerinde patlama meydana oldu.

Slovenya'nın Kocevje şehrindeki bir kimyasal üretim fabrikasında sabah saatlerinde patlama meydana oldu.

Yetkililerce yapılan açıklamada, patlama sonucu yanıkları olan 1'i ağır, 20'den fazla yaralının bulunduğu ve bu kişilerin Lübliyana'daki bir hastaneye sevk edildikleri ifade edildi.

Kocevje Belediye Başkanı Vladimir Prebilic, N1'e yaptığı açıklamada, yetkililerin alanda çalıştığını söyledi.

Bölgede yaşayanlara "camlarını kapatmaları ve dışarı çıkmamaları" yönünde uyarı yapıldı.

AA / Ahmet Nurduhan - Güncel

Slovenya, Kimyasal, Patlama, Güncel, Haberler

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