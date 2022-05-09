Son dakika haberi... Skuter kazasında ölen Ezgi'nin ailesi güvenlik görüntülerinin araştırılmasını istiyor

GAZİANTEP'te, skuter ile seyir halindeyken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Ezgi Alya Yiğit'in ailesi ve avukatları, olay anına ait güvenlik kamerası görüntülerinin bulunmasını istedi. Ailesi kızlarının ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücünün de en ağır cazaya çarptırılmasını istedi.

Batıkent Mahallesi'nde 12 Nisan tarihinde meydana gelen kazada lise son sınıf öğrencileri Ezgi Alya Yiğit ve Şimal Toprak, birlikte bindikleri skuterle evlerine giderken, ehliyetsiz sürücü O.S. (17) yönetimindeki 27 SR 997 plakalı otomobil çarptı. Kazada yaralanarak hastanede tedaviye alınan iki arkadaştan Ezgi Alya Yiğit, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Şimal Toprak ise sağlığına kavuşarak taburcu oldu. Kazanın ardından ehliyetsiz sürücü O.S. ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

Ailenin avukatı Ergün Sözen, soruşturma kapsamında oluşturulan tek kişilik bilirkişi raporunun eksik olduğunu söyledi. Kentin en işlek caddelerinden birinde gerçekleşen kaza için teknik kişiler tarafından görüntü araştırması yapılması gerektiğini kaydeden Sözen, "Dosyaya en son 29 Nisan 2022 tarihli bir bilirkişi raporu girdi. Bilirkişi raporu henüz deliller tam toplanmadan alel acele ve kaza görüntüleri bulunmadan bütün görgü tanıkları dinlenmeksizin düzenlenmiş eksik bir bilirkişi raporu olduğunu düşünüyoruz. Talep dilekçesi gönderdik savcılığa. Kamera görüntülerinin işinde ehil kişilerce bulunmasını ve sorulmasını istedik. Önümüzdeki bir aylık tutukluluk süresi sanığın dolacağı için gözden geçirme yapılacaktır hukuken. Olası bir serbest kalma durumunda da ailemiz mağdur edilecektir. Biz sanığın tutuklu kalmasını ve cezalandırılmasını talep ediyoruz. Ayrıca sanık 18 yaş altı olduğu için ailesi hakkında da velayet ve gözetim yükümlülüğünün yerine getirilmediği için yine şikayette bulunduk. Ailenin de burada bir hatası vardır. Bu konuda da şikayetçi olduk. Hukuk sürecinin gereği gibi işlemesini istiyoruz. Adaletin yerini bulmasını temenni ediyoruz" ifadelerinde bulundu.