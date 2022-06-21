Son dakika haberi: Sivas'ta trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı
AA - Serhat Zafer - Güncel
Son dakika haber: Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Sivas- Ankara kara yolunda seyreden D.H. (35) yönetimindeki 24 AAV 235 plakalı otomobil, ilçe yakınlarında tarlaya savruldu.
Bir süre tarlada ilerledikten sonra tekrar yola çıkan aracın sürücüsü ile Ö.H. (42), E.Z.H. (11) ve A.H. (8) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
AA / Serhat Zafer - Güncel