Son dakika haberi: Sivas'ta trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı Son dakika haber: Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Sivas- Ankara kara yolunda seyreden D.H. (35) yönetimindeki 24 AAV 235 plakalı otomobil, ilçe yakınlarında tarlaya savruldu. Bir süre tarlada ilerledikten sonra tekrar yola çıkan aracın sürücüsü ile Ö.H. (42), E.Z.H. (11) ve A.H. (8) yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. AA / Serhat Zafer - Güncel Yıldızeli Ankara Sivas Güncel Haberler Son Dakika

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