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Son dakika haberi | Sivas'ta trafik kazasında 1 kişi yaralandı

AA - Kemal Erdoğmuş - Güncel
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Son dakika haberi | Sivas'ta trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Son dakika haber: Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü yaralandı.

ŞARKIŞLA, SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü yaralandı.

Gazi Çırak (65) idaresindeki 33 PG 393 plakalı otomobil, Cumhuriyet Caddesi'nde Arif Çelik'in (55) kullandığı elektrikli motosikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan Çelik, Şarkışla Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

AA / Kemal Erdoğmuş - Güncel

Şarkışla, Sivas, Güncel, Haberler

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