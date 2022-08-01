Son dakika haberi... Sivas'ta otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Gelen son dakika haberlerine göre Sivas'ın Hafik ilçesinde otomobilin çarptığı yaya öldü.
- Güncelleme:
Sivas'ın Hafik ilçesinde otomobilin çarptığı yaya öldü.
A.F.T. yönetimindeki 25 FM 601 plakalı otomobil, Sivas- Erzincan kara yolu Hafik ilçesi Emre köyü yakınlarında İ.Y'ye (76) çarptı.
Ağır yaralanan İ.Y, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Araç sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
AA / Serhat Zafer - Güncel