Son dakika haberi... Sivas'ta otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti Gelen son dakika haberlerine göre Sivas'ın Hafik ilçesinde otomobilin çarptığı yaya öldü. Sivas'ın Hafik ilçesinde otomobilin çarptığı yaya öldü. A.F.T. yönetimindeki 25 FM 601 plakalı otomobil, Sivas- Erzincan kara yolu Hafik ilçesi Emre köyü yakınlarında İ.Y'ye (76) çarptı. Ağır yaralanan İ.Y, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Araç sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Güncel AA / Serhat Zafer Erzincan Hafik Sivas Güncel Haberler Son Dakika

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