Son dakika haberi... Sivas'ta otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Sivas'ta otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Sivas'ta otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberlerine göre Sivas'ın Hafik ilçesinde otomobilin çarptığı yaya öldü.

 - Güncelleme:

Sivas'ın Hafik ilçesinde otomobilin çarptığı yaya öldü.

A.F.T. yönetimindeki 25 FM 601 plakalı otomobil, Sivas- Erzincan kara yolu Hafik ilçesi Emre köyü yakınlarında İ.Y'ye (76) çarptı.

Ağır yaralanan İ.Y, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Araç sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

AA / Serhat Zafer - Güncel

Erzincan Hafik Sivas Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title