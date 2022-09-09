Son dakika haberi: Sivas'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı Güncel Haberler Gelen son dakika haberine göre Sivas'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Sivas'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. S.A. (57) idaresindeki 38 FF 558 plakalı otomobil, Sivas- Ankara kara yolu Bedirli-Direkli Kavşağı'nda, A.B'nin (30) kullandığı 58 TC 748 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü S.A. kaza yerinde yaşamını yitirdi. Otomobildeki Ş.A. (56), sürücü A.B. ile hafif ticari araçtaki Ş.N.B. (20), S.B.(48), 2 yaşındaki O.E.B. ve bebek B.B. yaralandı. Ekiplerin yardımıyla araçlardan çıkarılarak Sivas'taki hastanelere kaldırılan yaralılardan Ş.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde Tragger Ankara Sivas Güncel Haberler Son Dakika

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