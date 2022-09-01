Sivas haber... Sivas'ta keneden 2 ölüm

Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi altında tutulan 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Koyulhisar ilçesinde yaşayan N.Y. (65) rahatsızlanınca Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi altına alınan N.Y. yaşam mücadelesini kaybetti. N.Y.'nin cenazesinin toprağa verilmek üzere Ankara'ya götürüldüğü öğrenildi.

Sivas merkeze bağlı Yakupoğlan köyünde yaşayan İ.A.'nın (77) vücuduna kene yapıştı. Bir süre sonra rahatsızlanan İ.A., Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir süredir yoğun bakım servisinde tutulan İ.A, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İ.A.'nın cenazesi toprağa verilmek üzere Yakupoğlan köyüne götürüldü. - SİVAS