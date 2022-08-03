Son dakika haberi | Sivas'ta kayıp ihbarı yapılan çocuk için arama başlatıldı Son dakika haberler: Sivas'ta kayıp ihbarında bulunulan 13 yaşındaki çocuk için arama yapılıyor. Sivas'ta kayıp ihbarında bulunulan 13 yaşındaki çocuk için arama yapılıyor. Diyarbakır'dan çobanlık yapmak için ailesiyle kente gelen Mehmet D'nin (13) Serpincik köyü civarındaki evlerine dönmemesi üzerine ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak kayıp ihbarında bulundu. Bölgeye AFAD, jandarma ve gönüllü arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Serpincik Gölü başta olmak üzere bölgede arama yaptı. Aramada jandarma iz takip köpeği Peron da kullanıldı. Kaybolan Mehmet D'nin kardeşi Miran D, ağabeyinin oyun oynarken yanlarından uzaklaştığını ve dün geceden bu yana kendisinden haber alamadıklarını söyledi. Güncel AA / Serhat Zafer 112 Acil Çağrı Diyarbakır Jandarma Sivas Güncel Haberler Son Dakika

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