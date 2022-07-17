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Son dakika haberi! Sivas'ta iki aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

AA - Faruk Kara - Güncel
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Son dakika haberi! Sivas'ta iki aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Son dakika gelişmesine göre Sivas'ın Suşehri ilçesinde kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Tatar Köyü mevkisinde S.D. (22) yönetimindeki 58 ACG 308 plakalı kamyon ile B.Ş. (49) idaresindeki 34 NA 8678 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada sürücü B.Ş. ile araçta bulunan E.K. (23), N.Ş. (42) ve Ö.K. (27) yaralandı.

Bölgeye sevk edilen ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

AA / Faruk Kara - Güncel

Suşehri Tragger Tatar Sivas Güncel Haberler Son Dakika

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