Son dakika haberi: Sivas'ta eşini ve bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı - Haberler

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Son dakika haberi: Sivas'ta eşini ve bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı

AA - Serhat Zafer - Güncel
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Son dakika haberi: Sivas'ta eşini ve bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı

Son dakika gündem haberi... Sivas'ta eşini ve bir kişiyi silahla yaraladıktan sonra kaçan şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

SİVAS (AA) - Sivas'ta eşini ve bir kişiyi silahla yaraladıktan sonra kaçan şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kentte 2 gün önce Huzur Mahallesi'nde bir apartmanda R.B'yi (28) bacağından, Alibaba Mahallesi Seyrantepe Caddesi'nde de eşi H.Ş'yi (25) bacağından ve kasığından silahla yaraladıktan sonra kaçan E.Ş'nin (34) yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

E.Ş'nin merkeze bağlı Kurtlapa köyünde olduğunu tespit eden ekipler, şüpheliyi saklandığı evde yakaladı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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AA / Serhat Zafer - Güncel

Polis, Sivas, Güncel, Haberler

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