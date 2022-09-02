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Son dakika haberi | ŞİŞLİ'DE HELİKOPTER DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU: ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

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Son dakika haber: İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Şişli, Kuştepe Mahallesinde daha önceden belirlenen adreslere sabaha karşı operasyon düzenlendi.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Şişli, Kuştepe Mahallesinde daha önceden belirlenen adreslere sabaha karşı operasyon düzenlendi. Operasyon sonrası çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Şişli Kuştepe Mahallesinde daha önceden belirlenen 20 adresteki 20 kişiye operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Alev Sokakta bulunan 5 katlı bir binaya giren polis ekipleri içeride arama yaptı. Operasyona özel harekat polisleri katılırken, polis helikopterinin de havadan destek verdiği görüldü. Operasyon sonrasında çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan süpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.(DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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