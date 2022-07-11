Son dakika haberi! Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 19 şüpheliden biri tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 19 şüpheliden biri tutuklandı

AA - Faruk Küçük - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi! Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 19 şüpheliden biri tutuklandı

Son dakika gündem haberine göre Şırnak'ta düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 19 zanlıdan biri tutuklandı.

Şırnak'ta düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 19 zanlıdan biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.

Ekiplerce bir haftada düzenlenen operasyonlarda 19 şüpheli yakalandı, zanlılardan biri tutuklandı.

Yapılan aramalarda, 1 kilo 46,75 gram metamfetamin, 0,66 gram eroin, gümrük kaçağı 5 bin 741 paket sigara, 219 kilogram tütün, 90 puro, 15 elektronik sigara ile 78 bin makaron ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

Kentte ayrıca 36'sı asayiş, 15'i kaçakçılık ve 3'ü terör şüphelisi olmak üzere toplam 54 kişi yakalandı.

AA / Faruk Küçük - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Şırnak Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title