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Son dakika haberi | Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 29 şüpheli yakalandı

AA - Faruk Küçük - Güncel
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Son dakika haberi | Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 29 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri... Şırnak'ta düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 29 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ta düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 29 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.

Bir haftada düzenlenen operasyonlarda 29 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, 2,72 gram metamfetamin, 0,5 gram eroin, gümrük kaçağı 2 bin 39 paket sigara, 13 cep telefonu ile 10 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldı.

Ayrıca kentte, 24'ü kaçakçılık, 23'ü asayiş, 3'ü terör ve 2'si de resmi belgede sahtecilik suçundan olmak üzere 52 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler yasal işlem yapılmak üzere ilgili birimlere teslim edildi.

AA / Faruk Küçük - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Şırnak Güncel Haberler Son Dakika

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