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Son dakika haberi: Şırnak'ta terör saldırısında 1 güvenlik korucusu şehit oldu

Son dakika haberi: Şırnak'ta terör saldırısında 1 güvenlik korucusu şehit oldu

Son dakika gelişmesine göre Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 güvenlik korucusu şehit oldu.

 - Güncelleme:

Şırnak'ta Pkk'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 güvenlik korucusu şehit oldu.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde bir üs bölgesine giden güzergahtaki yol yapım çalışması sırasında terör örgütü PKK mensuplarınca yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti.

Patlamada, 1 güvenlik korucusu şehit oldu.

AA / Ekrem Payan - Güncel

Şırnak PKK Güncel Haberler Son Dakika

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