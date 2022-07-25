Son dakika haberi... Şırnak'ta terör operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı Son dakika gelişmesine göre Şırnak'ta terör operasyonlarında 9 zanlı gözaltına alındı. Şırnak'ta terör operasyonlarında 9 zanlı gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 18-24 Temmuz'da il merkezi ve ilçelerde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. AA / Faruk Küçük - Güncel Şırnak PKK Güncel Haberler Son Dakika

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