Son dakika haberi... Şırnak'ta terör operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı
AA - Faruk Küçük - Güncel
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Son dakika gelişmesine göre Şırnak'ta terör operasyonlarında 9 zanlı gözaltına alındı.
Şırnak'ta terör operasyonlarında 9 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 18-24 Temmuz'da il merkezi ve ilçelerde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Faruk Küçük - Güncel