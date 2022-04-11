Son dakika haberi... Şırnak'ta terör operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı
AA - Faruk Küçük - Güncel
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Son dakika haberler... Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 4-10 Nisan'da il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
AA / Faruk Küçük - Güncel