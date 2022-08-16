Son dakika haberi: Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu; neolitik dönemden heykelcik ele geçirildi Güncel Haberler Edinilen son dakika haberine göre ŞIRNAK'ta, jandarma ve polisin kaçakçılara yönelik operasyonlarında, 36 şüpheli gözaltına alındı. ŞIRNAK'ta, jandarma ve polisin kaçakçılara yönelik operasyonlarında, 36 şüpheli gözaltına alındı. Baskınlarda, neolitik döneme ait olduğu değerlendirilen heykelcik ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 8-14 Ağustos'ta kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda 36 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 2 bin 897 paket kaçak sigara, 20 kilo çay, 15 kaçak cep telefonu, 12 cep telefonu aksesuarı, bir miktar uyuşturucu ve neolitik döneme ait olduğu değerlendirilen insan heykelciği ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. Güncel Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden Jandarma Güncel Haberler Son Dakika

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