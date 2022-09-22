Son dakika haberi: Şırnak'ta bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı Güncel Haberler Edinilen son dakika gelişmesine göre Şırnak'ta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Şırnak'ta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. ??????? Dicle Mahallesi Mehmetçik Ortaokulu bahçesinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Y.D, M.K, E.E, ve K.B. yanlarındaki bıçakla Ö.Y. ve C.D'yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kavgaya karışan Y.D, M.K. ve K.B. 18 yaşından küçük olduğu için İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekiplerine teslim edildi. E.E. ise Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Ekrem Payan Şırnak Dicle Güncel Haberler Son Dakika

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