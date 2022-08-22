Son dakika haberi... Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 37 şüpheli gözaltına alındı Güncel Haberler Son dakika haberler... Şırnak'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında, 37 şüpheli gözaltına alındı. Şırnak'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında, 37 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ile mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında 1 haftada düzenlenen operasyonlarda, 37 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda, 61,48 gram metamfetamin, gümrük kaçağı 4 bin 771 paket sigara, 53 cep telefonu, 43 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi. Ayrıca, Silopi Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Silopi ilçesinde gümrük kaçağı 1819 paket sigara, 2 robot süpürge, 59 cep telefonu, 56 bin 400 kilogram çay ele geçirdi. Şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldı. Güncel Kaynak: AA / Faruk Küçük Emniyet Müdürlüğü Şırnak Güncel Haberler Son Dakika

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