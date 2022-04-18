Son dakika haberi | Sırbistan: Rusya seferlerine yönelik 'sahte bomba ihbarlarını' Ukrayna yapıyor

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Air Serbia'nın Moskova uçuşlarına belirli aralıklarla yapılan sahte bomba ihbarlarının arkasında Ukrayna ve ismini vermediği bir Avrupa Birliği (AB) ülkesi olduğunu söyledi.

Vucic, TV Pink kanalında yaptığı açıklamada, Ukrayna ve bir AB ülkesinin istihbaratının, Air Serbia'nın Moskova uçuşlarına yapılan "sahte bomba ihbarlarının" arkasında olduğunu iddia etti.

Bu uçuşların tamamen prensipler sebebiyle devam ettiğini aktaran Vucic, Sırbistan'ın özgür bir ülke olduğunu ve kendi kararlarını kendilerinin alacağını belirtti.

Sırbistan'daki Rusya seferlerine "sahte bomba ihbarları"

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açması sonrası, Rusya'ya yaptırım uygulamama kararı alan Sırbistan'da, ülkeye yönelik uçuş seferleri "sahte bomba ihbarları" almaya başlamıştı.

Sırp yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, Sırbistan'dan Rusya'nın Moskova ve St. Petersburg şehirlerine planlanan uçuş seferleri için defalarca sahte bomba ihbarı yapılmıştı.

Air Serbia'dan Rusya'ya sefer sayısını artırma kararı

Avrupa Birliği ülkeleri, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasına karşı yaptırım olarak hava sahalarını Rusya'ya kapatırken, Sırbistan'ın ulusal hava yolu şirketi Air Serbia ise Rusya seferlerini daha büyük uçaklarla yapmaya başlamış ve sefer sayısını artırmıştı.???????

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Dzheppar, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) üyelerinin Rusya'ya uçuşlarını durdurup, hava sahalarını Rus uçaklarına kapattığı dönemde Air Serbia'nın Moskova'ya yaptığı seferleri ikiye katladığını belirterek, "Avrupa'da sadece Sırbistan, hava sahasını Rus uçaklarına kapatmadı. Ukraynalıların kanıyla para kazanmak, AB'ye girmeye aday bir ülkeye yakışmaz." ifadesini kullanmıştı.

Yaşanan baskıların ardından, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili özel Pink Televizyonu'na yaptığı açıklamada, başkent Belgrad'dan Rusya'ya günlük uçak seferi sayısının bire indirildiğini belirtmişti.