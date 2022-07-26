Son dakika haberi! Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı Son dakika gelişmesine göre Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkez ilçe Kozcuğaz köyünde, yasadışı kenevir ekimi yaptıkları tespit edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı. Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda, kenevir bitkisi, kubar esrar, ruhsatsız av tüfeği ve tabanca mühimmatı ele geçirildi. Adreslerde bulunan 3 zanlı yakalandı. AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel Jandarma Kenevir Sinop Güncel Haberler Son Dakika

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