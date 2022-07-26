Son dakika haberi! Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Son dakika haberi! Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Son dakika gelişmesine göre Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

AA - Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
 - Güncelleme:

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkez ilçe Kozcuğaz köyünde, yasadışı kenevir ekimi yaptıkları tespit edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda, kenevir bitkisi, kubar esrar, ruhsatsız av tüfeği ve tabanca mühimmatı ele geçirildi.

Adreslerde bulunan 3 zanlı yakalandı.

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

Jandarma Kenevir Sinop Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title