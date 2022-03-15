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Son dakika haberi | Sinop'ta uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi yakalandı

AA - Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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Son dakika haberi | Sinop'ta uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi yakalandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sinop'ta düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.

AYANCIK, SİNOP (AA) - Sinop'ta düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Ayancık ilçesinde uyuşturucu hap bulundurdukları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerce yakalanan 2 zanlının üstünde yapılan aramada 10 gram metamfetamin ve 5 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerce zanlının adresinde yapılan aramada, 8 gram metamfetamin, 4,37 gram sentetik uyuşturucu ve 4 adet uyuşturucu hap bulundu.

Şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika haberi | Sinop'ta uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi yakalandı

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

Uyuşturucu, Jandarma, Ayancık, Sinop, Güncel, Haberler

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